ЦАХАЛ атаковал военное здание и склад оружия "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 27 июля 2024 г., 17:33 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 17:33
Разведчики-наблюдатели из 869-го подразделения выявили группу террористов, расположившуюся в военном здании и помещении склада оружия, используемых " Хизбаллой" в районе Кфар-Кила.
Вскоре после этого ВВС ЦАХАЛа атаковали здание и склад.
Кроме того, силы ЦАХАЛа атаковали цели, представлявшие собой угрозу, в районах Аль-Джибин и Лабуна на юге Ливана.
После срабатывания предупреждения о проникновении вражеского дрона в поселке Ифтах средствами ПВО был перехвачен БПЛА, запущенный с территории Ливана. Еще один ливанский беспилотник упал возле Ифтаха, пострадавших нет.
После срабатывания тревоги в районе Шатулы в 15:22 были зафиксированы два пуска ракет из Ливана. Пострадавших нет.
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