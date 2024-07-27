ЦАХАЛ атаковал военное здание и склад оружия "Хизбаллы" на юге Ливана

Разведчики-наблюдатели из 869-го подразделения выявили группу террористов, расположившуюся в военном здании и помещении склада оружия, используемых " Хизбаллой" в районе Кфар-Кила.

Вскоре после этого ВВС ЦАХАЛа атаковали здание и склад.

Кроме того, силы ЦАХАЛа атаковали цели, представлявшие собой угрозу, в районах Аль-Джибин и Лабуна на юге Ливана.

После срабатывания предупреждения о проникновении вражеского дрона в поселке Ифтах средствами ПВО был перехвачен БПЛА, запущенный с территории Ливана. Еще один ливанский беспилотник упал возле Ифтаха, пострадавших нет.

После срабатывания тревоги в районе Шатулы в 15:22 были зафиксированы два пуска ракет из Ливана. Пострадавших нет.