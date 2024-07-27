x
27 июля 2024
|
последняя новость: 18:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2024
|
27 июля 2024
|
последняя новость: 18:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал военное здание и склад оружия "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 27 июля 2024 г., 17:33 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 17:33
ЦАХАЛ атаковал военное здание и склад оружия "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разведчики-наблюдатели из 869-го подразделения выявили группу террористов, расположившуюся в военном здании и помещении склада оружия, используемых " Хизбаллой" в районе Кфар-Кила.

Вскоре после этого ВВС ЦАХАЛа атаковали здание и склад.

Кроме того, силы ЦАХАЛа атаковали цели, представлявшие собой угрозу, в районах Аль-Джибин и Лабуна на юге Ливана.

После срабатывания предупреждения о проникновении вражеского дрона в поселке Ифтах средствами ПВО был перехвачен БПЛА, запущенный с территории Ливана. Еще один ливанский беспилотник упал возле Ифтаха, пострадавших нет.

После срабатывания тревоги в районе Шатулы в 15:22 были зафиксированы два пуска ракет из Ливана. Пострадавших нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2024

295-й день войны в Израиле. Хронология событий