Канцелярия главы правительства: Нетаниягу проинформирован о трагедии в Мадждаль-Шамсе

Как сообщают из канцелярии главы правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил подробную информацию о трагедии в Мадждаль-Шамсе и провел консультацию со своим военным секретарем Романом Гофманом.

Позже он проведет совещание по оценке ситуации со всеми руководителями системы безопасности.

В настоящее время Нетаниягу находится с визитом в США.