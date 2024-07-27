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Израиль

Канцелярия главы правительства: Нетаниягу проинформирован о трагедии в Мадждаль-Шамсе

время публикации: 27 июля 2024 г., 20:17 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 20:17

Как сообщают из канцелярии главы правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил подробную информацию о трагедии в Мадждаль-Шамсе и провел консультацию со своим военным секретарем Романом Гофманом.

Позже он проведет совещание по оценке ситуации со всеми руководителями системы безопасности.

В настоящее время Нетаниягу находится с визитом в США.

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