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Израиль

"Кан-11": предпринимаются усилия для переноса вылета Нетаниягу из США на более раннее время

время публикации: 27 июля 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 21:17
"Кан-11": предпринимаются усилия для переноса вылета Нетаниягу из США на более ранее время
Olivier Fitoussi/Flash90

Телеканал "Кан-11" передал, что израильская делегация предпринимает усилия для того, чтобы ускорить вылет Биньямина Нетаниягу из США в Израиль.

Если эти попытки не увенчаются успехом, Нетаниягу вылетит в Израиль в 5 часов утра по израильскому времени.

При этом в сообщении телеканала отмечалось, что самолет "Крыло Сиона" ("Канаф Цион"), который доставил израильскую делегацию в США, имеет оборудованный кабинет, позволяющий проводить совещания с правительством и военными в Израиле.

Ранее из канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что Биньямин Нетаниягу получил подробную информацию о трагедии в Мадждаль-Шамсе и провел консультацию со своим военным секретарем Романом Гофманом.

Позже он проведет совещание по оценке ситуации со всеми руководителями системы безопасности.

Из канцелярии премьер-министра получено сообщение о том, что сразу после известия о трагедии Биньямин Нетаниягу распорядился ускорить возвращение в Израиль.

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