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Израиль

Террористы обстреляли пост ЦАХАЛа на одном из въездов в Шхем, легко ранен военнослужащий

время публикации: 27 июля 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 16:47
Террористы обстреляли пост ЦАХАЛа на одном из въездов в Шхем, легко ранен военнослужащий
Пресс-служба ЦАХАЛа

В субботу, 27 июля, утром, террористы обстреляли пост ЦАХАЛа на одном из въездов в Шхем. По всей вероятности, стрелявшие находились в черте города. Силы Армии обороны Израиля прочесывают район, из которого предположительно велась стрельба.

В результате обстрела один из бойцов ЦАХАЛа получил легкое ранение и был направлен в больницу для оказания медицинской помощи. Его семье сообщено о происшедшем.

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