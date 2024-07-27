Террористы обстреляли пост ЦАХАЛа на одном из въездов в Шхем, легко ранен военнослужащий

В субботу, 27 июля, утром, террористы обстреляли пост ЦАХАЛа на одном из въездов в Шхем. По всей вероятности, стрелявшие находились в черте города. Силы Армии обороны Израиля прочесывают район, из которого предположительно велась стрельба.

В результате обстрела один из бойцов ЦАХАЛа получил легкое ранение и был направлен в больницу для оказания медицинской помощи. Его семье сообщено о происшедшем.