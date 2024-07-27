ЦАХАЛ: мирное население Хан-Юниса получает указания по эвакуации из опасных районов

Из-за большого числа террористических нападений и обстрелов израильской территории, осуществляемых из южных районов Хан-Юниса, пребывание местных жителей в этих районах стало опасным для их жизни.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что местное население получает указания по эвакуации из опасных районов посредством SMS и голосовых сообщений, телефонных звонков, объявлений в арабских СМИ. Указания координируются с точной разведывательной информацией, согласно которой очередная террористическая инфраструктура ХАМАСа находится в районе, считающемся гуманитарным пространством.

Раннее предупреждение местных жителей осуществляется с с целью минимизировать ущерб, причиняемый мирному населению и удержать его вдали от зоны боевых действий.