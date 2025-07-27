Отчет о работе 646-й бригады: уничтожены более 400 террористов и полукилометровый туннель

Бойцы 646-й бригады в течение последних трех месяцев действовали под командованием 99-й дивизии в районе оси Нецарим, Шуджайи, Бейт-Хануна и Дарадж Туфаха в секторе Газы.

В ходе операций они обнаружили и уничтожили сотни объектов террористической инфраструктуры, включая военные здания, склады оружия и боеприпасов и огневые и наблюдательные позиции террористов. Уничтожены также около 400 боевиков в ходе наземных зачисток и благодаря сотрудничеству с ВВС.

Несколько дней назад бойцы 646-й бригады совместно с бойцами военно-инженерного подразделения "Яалом" уничтожили в районе Бейт-Хануна подземный туннель ХАМАСа протяженностью около 500 метров.