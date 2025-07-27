На юге Газы погибли офицер и боец "Голани"

Разрешено к публикации: 26 июля в ходе боевых действий на юге сектора Газы погибли двое военнослужащих бригады "Голани".

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Капитан Амир Саад, 22 года, из Янух-Джата, офицер подразделения технологического обслуживания в разведбатальоне "Голани".

Сержант Инон Нуриэль Вана, 20 лет, из Кирьят-Тивона, боец подразделения технологического обслуживания в разведбатальоне "Голани".

Военнослужащие погибли в районе Хан-Юниса в результате подрыва транспортного средства. Еще один боец получил ранения средней тяжести.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 898 военнослужащих ЦАХАЛа.