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NEWSru.co.il :: В Израиле27 июня 2021 г., 14:59

Жаркая неделя: минздрав рекомендует пить воду и не находиться подолгу на улице

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Жаркая неделя: минздрав рекомендует пить воду и не находиться подолгу на улице

На фоне повышения температуры до уровня выше среднесезонной и в связи с прогнозом о дальнейшем повышении температуры министерство здравоохранения опубликовало предупреждение.

Минздрав просит израильтян ответственно отнестись к своему здоровью, избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

В сообщении минздрава есть напоминание о том, что, хотя в помещениях теперь снова по эпидемиологическим соображениям следует носить защитные маски, на открытом пространстве ношение масок не обязательно. При этом минздрав советует избегать участия с собраниях большого числа людей и в помещениях, и на открытых площадках.


О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является утро.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

Парамедики не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить.


При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

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Прогноз погоды на 27 июня: среднесезонная температура, малооблачно
 

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