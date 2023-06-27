Сотни резервистов ВВС объявили об отказе участвовать в сборах в знак протеста против юридической реформы

Сотни резервистов ВВС ЦАХАЛа письменно уведомили своих командиров о том, что отказываются оставаться на своих должностях до тех пор, пока не будет полностью остановлено продвижение юридической реформы. Об этом сообщил сайт "Мако".

"Мы ставим вас в известность: пока продолжаются односторонние шаги по ликвидации демократического режима и установлению тирании под прикрытием "правовой реформы", до тех пор пока не будет остановлен законодательный процесс, наносящий ущерб судебной системе, власти закона, и демократическому характеру государства, мы прекращаем свою резервистскую службу", - говорится в письме.

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Подписавшие это письмо добавили: "Во избежание недоразумений: это не мятеж и не уклонение от службы".

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В пресс-службе Армии обороны Израиля не комментируют этот шаг резервистов. Однако ранее армией было опубликовано заявление, согласно которому в отношении резервистов, которые не явятся на сборы в знак протеста против юридической реформы, будут приняты дисциплинарные меры. Вместе с тем, в пресс-службе ЦАХАЛа подчеркивали, что подписать письмо об отказе от участия в сборах и не явиться в часть - это не одно и то же. В отношении резервистов, подписавших письма или петиции, никаких мер приниматься не будет.