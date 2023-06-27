Гибель военнослужащего на базе десантников. Подробности

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала дополнительную информацию об обстоятельствах трагического инцидента, происшедшего на тренировочной базе десантных войск "Шафифон" под Кирьят-Гатом.

Инцидент произошел на второй день недельных учений по ведению боя на открытой местности, в одной из рот 202-го батальона десантных войск. Днем военнослужащие успешно провели учения без использования оружия, а затем – учения с применением оружия. Таким же был порядок ночных учений – имитация боя прошла успешно, а трагедия произошла на последнем этапе ночной тренировки. Согласно сценарию учений, подразделение, которого пулеметным и автоматным огнем "прикрывало" солдат, "идущих в атаку", должно было прекратить огонь, получив сигнал от военнослужащего, имеющего красный флаг в виде маркера днем или фонарь на каске ночью. Расследованием установлено, что прикрывающие опознали цели и вели огонь в соответствии с приказами, а военнослужащий имел фонарь на каске и белый конус в руках в качестве дополнительного маркера и двигался в соответствии с инструкциями. На основании опубликованных данных пока нельзя сделать вывод о причинах того, каким военнослужащий с маркерами попал под огонь своих сослуживцев. Расследование продолжается.

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Утром 27 июня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о гибели военнослужащего в результате несчастного случая на учениях на военной базе на юге Израиля. Судя по официальному сообщению, военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение в ночь на вторник, 27 июня. Семья погибшего уведомлена о трагедии.

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Израильские СМИ сообщали, что военнослужащий был убит на тренировочной базе десантников "Шафифон" под Кирьят-Гатом. Пуля попала в военнослужащего с сигнальным маркером, находившегося на расстоянии около 250 метров от стрелявших.