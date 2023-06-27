Полиция заинтересовалась высказываниями Яира Голана и Эхуда Барака о "гражданском неповиновении"

Специальная группа, созданная в полиции для борьбы с подстрекательствами главным образом в палестинском сегменте интернета, заинтересовалась высказываниями генерал-майора запаса Яира Голана и экс-главы правительства Эхуда Барака, которые в последние дни упоминали в своих выступлениях о возможности акций гражданского неповиновения. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Полиция изучает интервью, которое дал Яир Голан радиостанции "Кан Бет" несколькими часами ранее. В беседе с Эсти Перез он сказал, что в борьбе за демократию иногда приходится нарушать закон.

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"Это правительство пытается уничтожить израильскую демократию. В ответ на эти попытки мы должны оказать явное и недвусмысленное гражданское сопротивление. Если мы будем вынуждены прибегнуть к ненасильственным акциям гражданского неповиновения, мы это сделаем", - сказал он.

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Слова, заинтересовавшие правоохранительные органы, Эхуд Барак произнес не демонстрации. В своей также он говорил о гражданском неповиновении в ответ на односторонние шаги правительства по проведению юридической реформы.

Отметим, что в обоих случаях речь идет о предварительной проверки, по итогам которой будет приниматься решение об открытии уголовных дел.