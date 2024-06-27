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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 июня: удары по целям в секторе

время публикации: 27 июня 2024 г., 06:20 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 06:24
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 июня: удары по целям в секторе
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 27 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий невысокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в Байт-Лахии, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от города Газа.

В центре сектора: израильская артиллерия обстреливала цели в Нусейрате; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе моста Уади Газа, к северу от Нусейрата.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в деревне Абасан аль-Кабира, к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 27 июня.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2024

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