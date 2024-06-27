ЦАХАЛ предупредил население Газы о повторной "зачистке" Шуджаийи
время публикации: 27 июня 2024 г., 14:22 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 14:28
В четверг, 27 июня, Армия обороны Израиля объявила жителям района Шуджайия, на восточной окраине города Газа, о необходимости эвакуации в связи с проведением военной операции.
Судя по имеющимся данным, ЦАХАЛ вынужден вновь "зачищать" Шуджаийю, куда вернуть боевики террористических организаций.
Напомним, что в ноябре-декабре ЦАХАЛ уже "зачищал" Шуджаийю.