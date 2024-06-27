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Израиль

ЦАХАЛ предупредил население Газы о повторной "зачистке" Шуджаийи

время публикации: 27 июня 2024 г., 14:22 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 14:28
ЦАХАЛ предупредил население Газы о повторной "зачистке" Шуджаийи
Пресс-служба ЦАХАЛа

В четверг, 27 июня, Армия обороны Израиля объявила жителям района Шуджайия, на восточной окраине города Газа, о необходимости эвакуации в связи с проведением военной операции.

Судя по имеющимся данным, ЦАХАЛ вынужден вновь "зачищать" Шуджаийю, куда вернуть боевики террористических организаций.

Напомним, что в ноябре-декабре ЦАХАЛ уже "зачищал" Шуджаийю.