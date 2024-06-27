Госконтролер предупреждает: Израиль не готов к эвакуации населения в случае войны на севере

Государственный контролер Матаниягу Энгельман обратился к главе правительства Биньямину Нетаниягу с просьбой навести порядок: на сегодняшний день наблюдается неприемлемая ситуация, когда министры внутренних дел и обороны не могут достичь согласия по действиям на северной границе в случае полномасштабной войны с "Хизбаллой".

По словам Энгельмана, эта ситуация затянулась, перепалки министров ежедневно публикуются в СМИ, и это в то время как стране необходимы скоординированные и организованные действия правительства.

В письме, отправленном премьер-министру, госконтролер предупреждает, что в ходе находящейся на завершающей стадии проверки плана возможной эвакуации граждан, выяснилось, что министерство внутренних дел и Управление чрезвычайных ситуаций ПАСАХ (эвакуация, помощь и погибшие) не выполнили свои обязанности по управлению приёмом эвакуированных с юга и севера.

Ранее в этом месяце государственный контролер посетил Кирьят-Шмону, находящуюся в зоне противостояния, и ознакомился с происходящим в городе и с работой государственных структур в Кирьят-Шмоне. Также он побывал в районах, атакованных террористами 7 октября.