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Госконтролер предупреждает: Израиль не готов к эвакуации населения в случае войны на севере

время публикации: 27 июня 2024 г., 17:14 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 17:29
Госконтролер предупреждает: Израиль не готов к эвакуации населения в случае войны на севере
Пресс-служба Управления госконтролера

Государственный контролер Матаниягу Энгельман обратился к главе правительства Биньямину Нетаниягу с просьбой навести порядок: на сегодняшний день наблюдается неприемлемая ситуация, когда министры внутренних дел и обороны не могут достичь согласия по действиям на северной границе в случае полномасштабной войны с "Хизбаллой".

По словам Энгельмана, эта ситуация затянулась, перепалки министров ежедневно публикуются в СМИ, и это в то время как стране необходимы скоординированные и организованные действия правительства.

В письме, отправленном премьер-министру, госконтролер предупреждает, что в ходе находящейся на завершающей стадии проверки плана возможной эвакуации граждан, выяснилось, что министерство внутренних дел и Управление чрезвычайных ситуаций ПАСАХ (эвакуация, помощь и погибшие) не выполнили свои обязанности по управлению приёмом эвакуированных с юга и севера.

Ранее в этом месяце государственный контролер посетил Кирьят-Шмону, находящуюся в зоне противостояния, и ознакомился с происходящим в городе и с работой государственных структур в Кирьят-Шмоне. Также он побывал в районах, атакованных террористами 7 октября.

Израиль
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