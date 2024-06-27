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Стрельба в Пардес-Хане: убиты двое молодых мужчин

время публикации: 27 июня 2024 г., 03:50 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 05:41
Стрельба в Пардес-Хане: убиты двое молодых мужчин
Пресс-служба МАДА

В ночь на 27 июня в Пардес-Хане-Каркуре в результате нападения с применением огнестрельного оружия были убиты двое молодых мужчин – 19 и 20 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция проводит расследование.

О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

По данным следствия, убитые были жителями Джиср аз-Зарки, возможно они были родственниками. Огонь по ним был открыт, когда они находились в автомобиле недалеко от въезда в город Пардес-Хана-Каркур.