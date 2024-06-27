Стрельба в Пардес-Хане: убиты двое молодых мужчин

В ночь на 27 июня в Пардес-Хане-Каркуре в результате нападения с применением огнестрельного оружия были убиты двое молодых мужчин – 19 и 20 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция проводит расследование.

О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

По данным следствия, убитые были жителями Джиср аз-Зарки, возможно они были родственниками. Огонь по ним был открыт, когда они находились в автомобиле недалеко от въезда в город Пардес-Хана-Каркур.