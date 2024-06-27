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Израиль

В парке Яркон проходит концерт в память о жертвах "резни 7 октября" на фестивале Nova

время публикации: 27 июня 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 21:58
В парке Яркон проходит концерт в память о жертвах "резни 7 октября" на фестивале Nova
Yonatan Sindel/FLASH90

Более 35 тысяч израильтян пришли на концерт в память об участниках и гостях фестиваля Nova, погибших в результате атаки террористов 7 октября. Вечер начался с минуты молчания.

В концерте принимают участие десятки звезд израильской эстрады. На него приглашены семьи погибших.

Концерт проводят те же организаторы, что и фестиваль Nova. По словам организаторов, вся выручка от мероприятия будет направлена на поддержку родственников жертв террористов, на увековечение их памяти, на физическую и психологическую реабилитацию выживших посетителей фестиваля, а также на учреждение специального фонда "בית הנובה".

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