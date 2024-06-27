В парке Яркон проходит концерт в память о жертвах "резни 7 октября" на фестивале Nova

Более 35 тысяч израильтян пришли на концерт в память об участниках и гостях фестиваля Nova, погибших в результате атаки террористов 7 октября. Вечер начался с минуты молчания.

В концерте принимают участие десятки звезд израильской эстрады. На него приглашены семьи погибших.

Концерт проводят те же организаторы, что и фестиваль Nova. По словам организаторов, вся выручка от мероприятия будет направлена на поддержку родственников жертв террористов, на увековечение их памяти, на физическую и психологическую реабилитацию выживших посетителей фестиваля, а также на учреждение специального фонда "בית הנובה".