Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 27 июня, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-32 градусов, в Тель-Авиве – 20-30, в Хайфе – 21-29, в Эйлате – 28-41, в Беэр-Шеве – 20-35, в Мицпе-Рамоне – 23-36, на побережье Мертвого моря – 28-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-29, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-34, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27-28 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу-понедельник температура будет выше среднесезонной, особенно жарко будет в горных и внутренних районах.