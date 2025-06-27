Союз Нетаниягу и Трампа, политика после войны. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

За 24 часа до того, как самолеты израильских ВВС взяли курс на Иран, Кнессет отклонил законопроект о роспуске парламента и досрочных выборах. Коалиция, находившаяся все предшествовавшие голосованию дни, в состоянии близком к распаду, стабилизировалась. Кризис вокруг закона о призыве, был преодолен или по крайней мере, заморожен. Путь к заветной дате 27 июля, дню завершения летней сессии Кнессета, был прост и надежен.

Война и бесспорный, в том числе имиджевый, успех, привели политическую систему в движение. Вновь зашла речь о досрочных выборах, только на сей раз инициированных Нетаниягу, а не навязанных ему. Никто не знает, что собирается предпринять премьер-министр. С одной стороны, когда Биньямин Нетаниягу спонтанно (или "спонтанно") останавливается в Ришон ле-Ционе, чтобы перекусить фалафелем, в этом можно увидеть сигнал того, что выборы не за горами. С другой стороны, победы в Иране может оказаться недостаточно для того, чтобы исправить неутешительное положение коалиции в опросах, тем более когда заложники остаются в туннелях ХАМАСа, а солдаты гибнут в Газе.

Оппозиция заняла выжидательную позицию. Когда коалиция преуспевает, да еще в таком деле как война, да еще с таким врагом как Иран, самое главное с точки зрения оппозиции – не совершать ошибок. Либерман, Лапид, Ганц и даже Яир Голан ждут того момента, когда спадет эффект иранского успеха и можно будет вернуться к обычным нападкам на коалицию. Этот момент, судя по всему, не за горами.

Кстати, в отличие от своих политических представителей, внепарламентские активисты движения "только не Нетаниягу" не предоставили коалиции и минимального кредита. В аккаунтах наиболее резких противников Нетаниягу в социальных сетях насмешливое "Биби не станет", "Трамп не позволит" сменилось ироническим "И зачем все это было нужно".

Но будущее политической системы Израиля в настоящий момент зависит не от оппозиции и даже не от Биньямина Нетаниягу. Оно зависит от Дональда Трампа.

Нетаниягу: между выборами и накоплением капитала

После завершения военной кампании в Иране, одно бесспорно – Биньямин Нетаниягу наиболее популярный на сегодня политик в Израиле. Его популярность, и это важно, гораздо выше, чем популярность коалиции, которую он возглавляет, или партии, главой которой является. Вопрос о том, как именно реализовать эту популярность, занимает Нетаниягу, однако он не является только вопросом личного будущего премьер-министра.

Решение, которое глава правительства должен принять, является двухслойным или, можно сказать, двухэтапным. На первом этапе Нетаниягу должен решить, оставаться ли в политике или уходить со сцены. Успех "иранской кампании", ликвидация или, по меньшей мере, отдаление иранской угрозы, того, что было визитной карточкой Нетаниягу на протяжении всех десятилетий его политической карьеры, открывает ему достойный путь для выхода из игры.

"Думаю, что Нетаниягу отдает себе отчет в том вреде, который причинил израильскому обществу за последние годы, и война с Ираном дала ему шанс оправдаться за этот ущерб. Сейчас он доказал, что его присутствие было оправданным", – сказал мне на этой неделе на условиях анонимности неделе человек, в прошлом работавший с Нетаниягу. По мнению моего собеседника, не исключено, что это ощущение компенсации причиненного ущерба даст Нетаниягу возможность и силы спокойно покинуть политику.

В политической системе есть и те, кто придерживаются иного мнения, полагая, что Нетаниягу останется в политике до тех пор, пока есть такая возможность – то есть он будет сражаться за победу на выборах, используя все возможные и невозможные политические трюки, равного в которых ему в израильской политике нет.

Второй уровень дилеммы: идти на выборы как можно быстрее или пытаться получить дополнительные дивиденды. Завершение войны с ХАМАСом в той форме, которую удастся представить как победу, расширение "соглашений Авраама" и, безусловно, внесудебная сделка, завершающая судебный процесс – это составляющие, которых не хватает Нетаниягу для полного сознания завершенности.

Если судить по опросам общественного мнения, то на данный момент во главе нынешней коалиции Нетаниягу может рассчитывать только на то, что ему удастся заблокировать возможность Беннета/Лапида/Либермана и других создать альтернативную коалицию.

Однако война, длящаяся уже почти два года, ломает и привычные политические схемы. Не исключено, что после выборов оппозиционеры или хотя бы некоторые из них, откажутся от табу на союз с Нетаниягу, и это откроет возможности для создания правительства национального единства.

Но это перспектива. На данный момент, премьер-министр колеблется между возможностью роспуска Кнессета уже в ближайшие недели и попыткой добиться дополнительных успехов, которые позволят ему улучшить электоральные позиции. Немалую роль в процессе принятия решений играет президент США Дональд Трамп.

Трамп: игрок в израильской политике

Слова президента США по поводу необходимости завершить судебный процесс над Биньямином Нетаниягу является бесспорно самым агрессивным вмешательством главы американской администрации во внутренние дела Израиля за последние два года.

В июле 2023 года Джо Байден посоветовал, вернее публично порекомендовал главе правительства Израиля не продвигать юридическую реформу без широкого общественного согласия. Сейчас Трамп порекомендовал израильской судебной системе оставить Нетаниягу в покое.

Трудно сказать, по какой причине Трамп выступил с таким заявлением. Возможно, как это часто бывает с ним, речь идет просто об еще одной записи в соцсети Truth Social, еще одном импульсивно-риторическом действии, которое не несет за собой никаких конкретных последствий. Есть те, кто считают иначе. Доктор Коби Барда, специалист по американской истории и политике, сказал мне в интервью "КАН РЭКА", что эта запись возможно является частью процесса подготовки израильского общества к широкой сделке. "Трамп прекрасно понимает, что комплименты денег не стоят, и он может быть щедрым. В то же время, для Трампа совершенно не проблематично анонсировать те или иные процессы, и не исключено, что именно это он и сделал", – считает Барда.

Реакции израильских политиков полностью соответствовали их изначальным позициям по отношению к "делам Нетаниягу". Как всегда, отличилась экстравагантностью депутат Тали Готлиб, призвавшая наложить санкции на юридического советника правительства Гали Баарав-Миару, а также на главу Верховного суда Ицхака Амита. Беспрецедентная ситуация, при которой представители правого лагеря приглашают иностранного лидера брутально вмешаться во внутренние дела государства Израиль, только доказывает, какую странную форму приняла израильская политика.

Сам Нетаниягу поблагодарил Трампа и пообещал "продолжить совместную работу с целью разгрома наших общих врагов, освобождения заложников и быстрого расширения спектра стран, с которыми заключен мир". Ключевое слово, как мне кажется, – "быстрого".

Трамп не станет накладывать санкции на израильскую юридическую систему, однако продолжит оказывать влияние на происходящее на нашей политической арене. Завершение войны в Газе, к которому, как ожидают многие, он попытается принудить Израиль и ХАМАС, расширение "соглашений Авраама" и другие региональные шаги, которые собирается предпринять президент США, напрямую повлияют на политическую ситуацию в Израиле. И первый отклик уже последовал: премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил суд отложить свидетельские показания, запланированные на ближайшие две недели, мотивируя свою просьбу "необходимостью вложить всю силу и всю энергию в решение дипломатический и оборонных вопросов". Суду предстоит принять решение по просьбе, над которой витает тень 47-го президента Соединенных Штатов Америки.

Ультраортодоксы: за заложников или за себя?

В коалиции тем временем ломают голову над дальнейшими действиями. Партиям правого фланга будет трудно фронтально выступить против Нетаниягу, учитывая его высокую популярность. Ультраортодоксальные партии, в свою очередь, очень быстро дали понять Нетаниягу, что война войной, победы победами, а проблемы закона о призыве никто не отменял. Глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни выступил на заседании финансовой комиссии Кнессета, которую он возглавляет, и посетовал, что у "Израиля нет своего Трампа, который закончил бы войну в Газе". В то же время, никто не считает, что "Яадут а-Тора" или ШАС, чей лидер Арье Дери продолжает высказываться в пользу сделки и завершения войны, покинут на этой почве коалицию.

С законом о призыве ситуация сложнее. Духовным лидерам ультраортодоксов нет особого дела до популярности Нетаниягу и до расширения "соглашений Авраама". Они хотят, чтобы учащиеся йешив получили освобождение от армейской службы. И если Нетаниягу не может выполнить это обещание, то пусть он трижды победитель Ирана, спокойной жизни в коалиции у него не будет.

И есть оппозиция, которая постепенно выходит из шока. Война в Иране еще не закончилась, а фракция "Демократим" уже подала обновленный вариант законопроекта о роспуске Кнессета. Формально этот законопроект может быть представлен лишь в декабре 2025-го, так как предыдущая попытка его утверждения провалилась в июне, а устав Кнессета позволяет повторную подачу законопроекта не раньше чем через полгода. Однако есть "лазейка". Спикер Кнессета может разрешить подачу законопроекта до истечения полугода, если будет доказано, что обстоятельства, связанные с ним, кардинально изменились. Ответ на вопрос о том, изменились ли обстоятельства, должен дать спикер Кнессета Амир Охана, а значит – Биньямин Нетаниягу.