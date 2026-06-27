Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 27 июня, ожидается обычная для этого времени года температура; жарко, слабый ветер.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 21-27, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 21-33, на побережье Мертвого моря – 26-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 18-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-33, на Голанских высотах – 19-32.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 30 км/ч).

Ближайшие дни будут жаркими, без резких скачков температуры.