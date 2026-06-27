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Израиль

Девять морских черепах были возвращены в море после длительного лечения

Средиземное море
Животные
время публикации: 27 июня 2026 г., 16:27 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 16:50
Девять морских черепах были возвращены в море после длительного лечения
Фото: Эрез Эрлихман, Управление природы и парков
Девять морских черепах были возвращены в море после длительного лечения
Фото: Эрез Эрлихман, Управление природы и парков

Девять логгерхедов (головастых морских черепах) были в пятницу, 26 июня, возвращены в дикую природу после длительного лечения в израильском Центре спасения морских черепах.

Сотни любителей морских животных пришли, чтобы принять участие в этой "церемонии", происходившей в национальном парке Хоф Бейт-Янай.

Морские черепахи, возвращенные в море, завершили процесс реабилитации, продолжавшийся много месяцев. Все они в разное время пострадали от различных травм: запутались в рыболовных снастях, были ранены лодочными винтами или контужены взрывными волнами.

В парк также приехали спасатели морских черепах со всей страны, чтобы сопровождать их на пути в море при поддержке персонала и волонтеров Национального центра спасения морских черепах Управления природы и парков.

Израиль
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