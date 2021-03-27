Польские власти приняли решение, согласно которому израильские туристы смогут въезжать в Польшу без обязательного карантина, сообщает Times of Israel.

Израильтянам, получившим вакцину против коронавируса, не нужно будет делать проверку на COVID-19, непривитые израильтяне должны будут предъявить отрицательный результат теста, полученный не более чем за 48 часов до прибытия в Польшу.

Ранее о своем решении открыть границы для израильских туристов сообщили Кипр и Греция.

Авиакомпания "Исраэйр" объявила, что с 1 апреля начнет осуществлять ежедневные рейсы в Ларнаку и четыре раза в неделю – в Пафос.

Министерство туризма Греции объявило, что с 23 марта Греция открывает свои границы для туристов из Израиля, имеющих "зеленый паспорт". Еженедельно Греция будет принимать до 10 тысяч израильских туристов.

Власти Израиля ведут активные переговоры с рядом стран о возобновлении туризма для граждан, вакцинированных против коронавируса.

По данным минздрава Израиля на 26 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5213638 человек (около 10 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4690678 человек (около 34 тыс. за последние сутки).

Полностью вакцинированы более 50% населения страны и более 70% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 56% израильтян, около 78% взрослого населения.