"Кешет-12": госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Израиль расширить помощь Украине

Корреспондент телеканала "Кешет-12" Дана Вайс сообщила вечером 27 марта новые подробности, касающиеся визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль.

В новостной ленте на сайте N12 она написала, что Блинкен попросил у Израиля расширить помощь Украине, в том числе, рассмотреть возможность предоставления военной помощи. Отметим, что на данный момент в других источниках нет подтверждения этой информации.

Блинкен прибыл в Израиль накануне вечером. Он встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. После пресс-конференции в Иерусалиме он отправился в Рамаллу, где провел встречу с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом, после чего прибыл в Сде-Бокер, где в отеле Isrotel Kedma он и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид начинают консультации с главами внешнеполитических ведомств ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Египта.

Согласно сообщениям в СМИ, помимо ситуации в Украине, Блинкен будет обсуждать с руководством Израиля и министрами иностранных дел арабских государств тему "ядерной сделки" с Ираном и возможных последствий для ближневосточного региона. Отметим, что Израиль выступает категорически против такого рода договоренностей с Ираном, ту же позицию занимают и многие суннитские режимы арабского мира.

На вечер запланирован совместный ужин всех участников саммита. 28 марта пройдут двусторонние встречи.

ОАЭ, Бахрейн и Марокко нормализовали отношения с Израилем в 2020 году в рамках подписанных при посредничестве США "соглашений Авраама".

Саммит должен продемонстрировать дипломатическое единство против Ирана.

Планируются также встречи Блинкена с другими израильскими политическими лидерами и председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом.

На прошлой неделе Беннетт посетил Египет для участия в первом в истории трехстороннем саммите с участием президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и наследного принца ОАЭ шейха Мохаммеда бин Заида ан-Нахайяна.

Вечером 26 марта премьер-министр Нафтали Беннет осудил удар, нанесенный йеменскими хуситами по нефтяному объекту Aramco в саудовском городе Джедда. "Государство Израиль сожалеет вместе с королевством Саудовской Аравии об атаке, предпринятой хуситами, направляемыми Ираном. Эта атака является подтверждением того, что агрессивность Ирана в регионе не имеет границ, и является дополнительным доказательством недопустимости вывода Корпуса стражей Исламской революции из списка террористических организаций", – заявил Беннет.