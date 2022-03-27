Саммит "Негев": встреча главных дипломатов США, Израиля, ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Египта

В воскресенье, 27 марта, в отеле Isrotel Kedma в Сде-Бокер состоится встреча министра иностранных дел Израиля Яира Лапида и госсекретаря США Энтони Блинкена с главами внешнеполитических ведомств ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Египта. Публикации по поводу предстоящего саммита "Негев" стали главной темой всех воскресных газет Израиля.

Блинкен прибыл в Израиль накануне вечером. Он отправится в Сде-Бокер после встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и совместной пресс-конференции в Иерусалиме с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

Помимо ситуации в Украине, Блинкен будет обсуждать с руководством Израиля и министрами иностранных дел арабских государств тему "ядерной сделки" с Ираном и возможных последствий для ближневосточного региона. Отметим, что Израиль выступает категорически против такого рода договоренностей с Ираном, ту же позицию занимают и многие суннитские режимы арабского мира.

Согласно утвержденному плану, саммит "Негев" начнется днем 27 марта. На вечер запланирован совместный ужин всех участников саммита. 28 марта пройдут двусторонние встречи.

ОАЭ, Бахрейн и Марокко нормализовали отношения с Израилем в 2020 году в рамках подписанных при посредничестве США "соглашений Авраама".

Саммит должен продемонстрировать дипломатическое единство против Ирана.

Планируются также встречи Блинкена с другими израильскими политическими лидерами и председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом.

На прошлой неделе Беннетт посетил Египет для участия в первом в истории трехстороннем саммите с участием президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и наследного принца ОАЭ шейха Мохаммеда бин Заида ан-Нахайяна.

Вечером 26 марта премьер-министр Нафтали Беннеет осудил удар, нанесенный йеменскими хуситами по нефтяному объекту Aramco в саудовском городе Джедда. "Государство Израиль сожалеет вместе с королевством Саудовской Аравии об атаке, предпринятой хуситами, направляемыми Ираном. Эта атака является подтверждением того, что агрессивность Ирана в регионе не имеет границ, и является дополнительным доказательством недопустимости вывода Корпуса стражей Исламской революции из списка террористических организаций", – заявил Беннет.