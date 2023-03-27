Президент Израиля призвал остановить юридическую реформу

Утром в понедельник, 27 марта, президент Израиля Ицхак Герцог выступил с обращением к правительству и коалиции, призвав остановить процесс принятия законов, связанных с юридической реформой.

В обращении Герцога сказано: "Этой ночью мы видели очень удручающую картину. Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, фракциям и членам коалиции, с тяжелым сердцем и с болью. Весь народ охвачен глубокой тревогой. Безопасность, экономика, общество – все под угрозой. На вас обращены взоры всего народа Израиля. На вас обращены взоры всего еврейского народа. Взоры всего мира обращены на вас. Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс. Я призываю глав всех фракций Кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без промедления. Опомнитесь сейчас же! Это не политический момент, это момент лидерства и ответственности".