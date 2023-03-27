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    В Израиле

    Нетаниягу объявил, что продвижение реформы отложено до летней сессии Кнессета

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    Нетаниягу объявил, что продвижение реформы отложено до летней сессии Кнессета
    Yonatan Sindel/Flash90

    Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением для прессы. Он сообщил, что голосование по юридической реформе во втором и третьем чтениях будет отложено до летней сессии Кнессета.

    Биньямин Нетаниягу сравнил в своей речи два лагеря, сторонников и противников реформы, с двумя женщинами, которые обратились к царю Соломону, с одним младенцем, утверждая, что каждая из них является его матерью. "Сегодня два лагеря спорят об одном младенце – нашем любимом Израиле", – сказал он.

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    Нетаниягу заявил о том, что наряду с гражданами, которые переживают всей душой за будущее страны, "есть экстремисты, которые угрожают гражданской войной, призывают к отказу от резервистской службы в армии, угрожают расправой политикам". Нетаниягу обратился к системе безопасности с призывом бороться с явлением отказничества в армии и остановить его. "Те, кто призывают к отказничеству и анархии, хотят разрубить младенца", – сказал Нетаниягу.

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    Биньямин Нетаниягу упомянул, что вчера он получил письмо от Бени Ганца, в котором он обязался начать серьезные переговоры о реформе. "И я протягиваю ему руку. Когда есть возможность предотвратить гражданскую войну с помощью переговоров, я готов выделить время для переговоров", – сказал он.

    Голосование по реформе во втором и третьем чтении отложено, чтобы, по словам Нетаниягу, принять ее при широком консенсусе в обществе во время летней сессии Кнессета.

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    Нетаниягу отметил, что у правительства имеется большинство в Кнессете, и коалиция могла бы провести реформу прямо сейчас.

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    Биньямин Нетаниягу поблагодарил сторонников реформы, приехавших на митинг в Иерусалиме. "Я хочу сказать, что горжусь вами, теми, кто вышел на улицы Иерусалима, чтобы наш голос был услышан". Нетаниягу сказал, что этот митинг был спонтанным, никто митингующих не организовывал. Он призвал сторонников реформы действовать ответственно и не поддаваться на провокации.

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