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    В Израиле

    Завершилось заседание глав коалиционных партий, реформа будет заморожена

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    Завершилось заседание глав коалиционных партий, реформа будет заморожена
    Yonatan Sindel/Flash90

    В Иерусалиме завершилось продолжавшееся более двух часов совещание глав коалиционных партий.

    По сообщениям СМИ, принято окончательное решение заморозить процесс продвижения реформы юридической системы страны. Об этом объявит в ближайшие часы премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

    В ходе заседания глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич дал "зеленый свет" решению о временном замораживании реформы. Несмотря на критику этого решения, Смотрич заявил, что готов на такой шаг при условии, что он будет ограничен временными рамками.

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    Глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир категорически отклонил любые предложения по компромиссу.

    В ходе заседания с ним беседовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр экономики Нир Баркат и другие. По сообщению "Кешет", Бен-Гвир продолжает угрожать развалом коалиции.

    Министр юстиции Ярив Левин впервые прокомментировал намерение премьер-министра заморозить продвижение юридической реформы. "Я соглашусь с любым решением премьер-министра Биньямина Нетаниягу по вопросу о принятии законов по юридической реформе", – заявил министр юстиции. "Я отдаю себе отчет в том, что ситуация, в которой каждый делает все, что хочет, неизбежно и очень быстро приведет нас к обвалу правительства и краху "Ликуда". Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы стабилизировать ситуацию", – добавил Левин.

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