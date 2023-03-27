Глава "Гистадрута" объявил всеобщую забастовку

Утром в понедельник, 27 марта, глава Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид объявил о начале в Израиле всеобщей забастовки в связи с действиями правительства и увольнением министра обороны Йоава Галанта. До сегодняшнего дня Бар-Давид воздерживался от этой крайней меры.

Отметим, что в середине февраля, когда набирало силу протестное движение, Арнон Бар-Давид объявил, что его организация не поддержит протест. Он заявлял, что "выбирает собственную войну".

Председатель правления Управления аэропортов Пинхас Идан объявил, что на фоне протеста против реформы юридической системы вылеты из аэропорта прекращены. Однако после некоторой паузы вылеты возобновились. Информация о режиме работы аэропорта уточняется.

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В ночь на понедельник, 27 марта, на фоне новой волны массового протеста, последовавшей после увольнения министра обороны Йоава Галанта, в канцелярии премьер-министра прошло экстренное совещание, завершившееся около 06:00.

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Ожидалось, что по его итогам премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит с обращением к нации, однако обращение было отсрочено после ультиматума Итамара Бен-Гвира.

Согласно публикациям в СМИ, в коалиции и в партии "Ликуд" произошел раскол. Партии ШАС и "Яадут а-Тора" и часть "Ликуда" выступают за остановку продвижения реформы. Среди ликудников, призвавших к остановке реформы – министр культуры и спорта Мики Зоар, министр социального равенства Амихай Шикли, министр экономики Нир Баркат, тогда как вторая часть "Ликуда" во главе с министром юстиции Яривом Левином, а также партии "Ционут Датит" и "Оцма Йегудит" требуют продолжения реформы. Левин угрожает уйти в отставку, если реформа будет остановлена.

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На этом фоне главы всех университетов объявили забастовку, к которой присоединились некоторые колледжи, включая академический колледж Тель-Авива-Яффо, колледж "Михлала ле-Минхаль", академический колледж Изреэльской долины, академический колледж Рупин, академический колледж Тель-Хай, академический колледж "Сапир" и колледж "Бецалель".

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Часть студентов поддержала забастовку вузов, тогда как организация студентов в поддержку реформы осудила ее. Напомним, что Всеобщее объединение студентов воздерживается от занятия позиции, подчеркивая, что оно представляет и сторонников, и противников реформы.

Всеизраильская ученическая организация объявила о присоединении к забастовке, однако ее решения не являются обязательными и остаются на усмотрение школьников и родителей. В министерстве просвещения подчеркнули, что школы будут открыты.

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Группа "Азриэли" объявила, что в рамках всеобщей забастовки торговые центры закроются в 12:00. Ранее такое же объявление сделала группа "Биг".

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Председатель объединения глав местных советов Хаим Бибс объявил, что с завтрашнего дня будут бастовать детские сады и будут отменены пасхальные детские лагеря ("кайтанот").

Организаторы протестов намерены провести массовую демонстрацию у здания Кнессета. Пройдет около Кнессета и акция сторонников реформы.

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Напомним, что вечером 26 марта канцелярия премьер-министра сообщила о том, что Биньямин Нетаниягу принял решение снять с должности министра оборона Йоава Галанта. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал вечером на встречу Йоава Галанта и сообщил, что принял решение уволить его с поста министра обороны. Как сообщают источники в канцелярии премьер-министра, Нетаниягу объяснил свой шаг тем, что утратил доверие к Галанту. По словам источников, Нетаниягу был возмущен тем, что Галант сделал свое заявление о том, что раскол в обществе угрожает безопасности страны, в то время, когда премьер-министр находился за рубежом.

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После того, как стало известно об отставке Галанта, по всей стране с новой силой возобновились акции протеста.

В субботу, 25 марта, когда Биньямин Нетаниягу еще находился в Лондоне, министр обороны Йоав Галант выступил с заявлением, в котором сказал об изменении атмосферы в ЦАХАЛе в последние недели. "То, что происходит в обществе, не могло не коснуться армии. Раскол в израильском обществе проникает в армию и несет непосредственную угрозу израильскому обществу", – заявил Галант. "Юридическая реформа нуждается в изменениях. Соотношение сил между юридической и политической системами нуждается в изменениях. Но недопустимо, чтобы одна сторона чувствовала, что одержала победу", – сказал министр обороны. Он призвал остановить процесс утверждения законов по юридической реформе и демонстрации протеста. "Нужно дать израильтянам вместе отметить праздник Песах, нужно дать нам вместе праздновать День Независимости и вместе скорбеть в День Катастрофы. Это святые для всего народа дни", – добавил министр.