В одном из мошавов в центре страны в результате пожара погиб мужчина
время публикации: 27 марта 2024 г., 22:50 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 22:50
В одном из мошавов в центральном округе Израиля произошел пожар в общежитии для рабочих.
По словам парамедиков, к их приезду огонь в здании был потушен силами самих рабочих. (Отметим, что на фотографии, сделанной парамедиками на месте происшествия, можно увидеть машину пожарной службы).
В сгоревшем здании лежащим на кровати был обнаружен мужчина примерно 50 лет. Он не дышал, у него не прощупывался пульс, а на его теле были множественные ожоги. Бригада "скорой" констатировала его смерть.