В одном из мошавов в центре страны в результате пожара погиб мужчина

В одном из мошавов в центральном округе Израиля произошел пожар в общежитии для рабочих.

По словам парамедиков, к их приезду огонь в здании был потушен силами самих рабочих. (Отметим, что на фотографии, сделанной парамедиками на месте происшествия, можно увидеть машину пожарной службы).

В сгоревшем здании лежащим на кровати был обнаружен мужчина примерно 50 лет. Он не дышал, у него не прощупывался пульс, а на его теле были множественные ожоги. Бригада "скорой" констатировала его смерть.