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Израиль

ВВС ЦАХАЛа возобновили учения. В программе – массированные атаки вдали от Израиля

время публикации: 27 марта 2024 г., 18:36 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 18:36
ВВС ЦАХАЛа возобновили учения. В программе – массированные атаки вдали от Израиля
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что впервые после начала войны возобновлены учения военно-воздушных сил.

Цель учений – повышение уровня готовности ВВС к войне на северных и других фронтах в условиях длительных боевых действий посредством планирования и использования различных оперативных моделей и сценариев, отвечающих различным условиям и угрозам.

В программе учений: нанесение массированных ударов на большом удалении от границ Израиля, полеты вглубь территории врага, принятие решений в разгар боевых действий. Боевые и технические подразделения будут отрабатывать действия в случае "внезапной тревоги". В учениях примут участие все подразделения ВВС.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что программа маневров составлена таким образом, чтобы учения не отразились на оперативной деятельности военно-воздушных сил в ходе боев в секторе Газы и на совместных операциях с сухопутными войсками.

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