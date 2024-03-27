Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 27 марта, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Пасмурно. Без осадков.

В Иерусалиме – 10-22 градусов, в Тель-Авиве – 14-25, в Хайфе – 15-22, в Эйлате – 18-32, в Беэр-Шеве – 14-28, в Мицпе-Рамоне – 10-23, на побережье Мертвого моря – 16-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-25, в Ариэле – 13-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-24, на Голанских высотах – 9-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 5 км/ч).

В четверг-пятницу – без существенных изменений. В субботу температура немного понизится.