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Израиль

Кнессет утвердил закон об изменении состава комиссии по назначению судей, оппозиция покинула зал

Кнессет
Оппозиция
Верховный суд/БАГАЦ
Юридическая реформа
время публикации: 27 марта 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 08:52
Кнессет утвердил закон об изменении состава комиссии по назначению судей, оппозиция покинула зал
Chaim Goldberg/Flash90

Рано утром в четверг, 27 марта, после 18 часов обсуждений и полутора часов голосований по возражениям, члены оппозиции покинули зал пленарных заседаний и закон об изменении состава комиссии по назначению судей был утвержден коалицией 67 голосами. Депутат Мики Леви ("Еш Атид"), проголосовавший против, заявил, что его голосование было ошибкой.

Согласно новому закону, в комиссии по назначению судей будет девять членов – председатель Верховного суда и двое судей Верховного суда, министр юстиции и еще один министр по выбору правительства, депутат от оппозиции, депутат от коалиции, адвокат с опытом не менее 10 лет работы по выбору коалиции и такой же адвокат по выбору оппозиции.

Таким образом, фактически, в комиссии будут трое судей, четверо представителей коалиции и двое представителей оппозиции.

Кроме того, закон лишает судей Верховного суда права вето на назначения в Верховный суд. По новым правилам, для назначения в Верховный суд достаточно пяти голосов, по меньшей мере один из которых будет голосом оппозиции и по меньшей мере один – голосом коалиции. Для назначения в другие инстанции будет требоваться по меньшей мере один голос коалиции, один голос оппозиции и один голос судей.

Закон вступит в силу начиная со следующего созыва Кнессета.

Сразу после голосования Объединение за гражданские права и партия "Еш Атид" подали иск в БАГАЦ с требованием отменить закон. Напомним, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара ранее заявила, что не будет защищать закон в суде как неконституционный.

Лидеры оппозиции заявили, что позаботятся об отмене закона после выборов.

Израиль
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