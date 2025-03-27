В пятницу в Модиине пройдет марафон: список перекрываемых улиц

В пятницу, 28 марта, в Модиине пройдет марафонский забег, в рамках которого будет перекрыто движение по некоторым улицам города.

С 05:30 до 12:00 полиция блокирует движение по улице Эмек Дотан (между Дворцом культуры и улицей Яир Перег), улице Яир Перег (от перекрестка с трассой 443 до улицы Менахем Бегин, бульвару а-Макабим от перекрестка Яир Перег до площади а-Макабим, и улице Механем Бегин.

Водителей просят пользоваться объездными путями и следовать инструкциям полиции. На маршрут будет запрещен пронос оружия, стеклянных бутылок, алкоголя и проезд электровелосипедов.