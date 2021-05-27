Министр Яаков Лицман предстанет перед судом

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение передать в суд обвинительные заключения против министра строительства и жилищной политики Яакова Лицмана.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Яакову Лицману будут предъявлены обвинения в создании помех ходу судебной процедуры по делу Малки Лейфер, а также в обмане общественного доверия.

Прокуратура Иерусалимского округа уведомила адвокатов министра, что дела будут переданы в суд после проведения слушаний, на которых ему будет предоставлено право попытаться убедить юридического советника в своей невиновности.

Полиция завершила расследование подозрений в отношении Яакова Лицмана в начале августа 2019 года. Полиция рекомендовала передать дела в суд.

Согласно опубликованной информации, полиция собрала доказательную базу для предъявления обвинений Лицману в обмане общественного доверия, в попытке повлиять на свидетеля.

Речь идет о двух делах, фигурантом которых являлся замминистра здравоохранения. В рамках одного из расследований, следствие проверяло подозрения, согласно которым Яаков Лицман препятствовал экстрадиции 50-летней Малки Лейфер, религиозной израильтянки, подозреваемой в Австралии в педофилии.

Сам Яаков Лицман утверждал, что не знаком с женщиной и организовал для нее психическую экспертизу по просьбе представителей религиозной общины. Полиция пришла к выводу о том, что в данном деле имел место обман общественного доверия.

По второму делу Лицман подозревался в попытке незаконным образом воспрепятствовать закрытию буфетов, находящихся во владении его приближенных. Согласно подозрениям полиции, Лицман пытался незаконным образом повлиять на профессиональные инстанции в министерстве, чтобы воспрепятствовать закрытию буфетов, несмотря на нарушение санитарных условий. По этому делу, полиция рекомендует судить Лицмана за предложение взятки и попытку повлиять на свидетеля.