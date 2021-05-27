Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
19 - 28°
Эйлат:
26 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле27 мая 2021 г., 17:56

Министр Яаков Лицман предстанет перед судом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Министр и глава блока "Яадут а-Тора" Яаков Лицман предстанет перед судом

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение передать в суд обвинительные заключения против министра строительства и жилищной политики Яакова Лицмана.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Яакову Лицману будут предъявлены обвинения в создании помех ходу судебной процедуры по делу Малки Лейфер, а также в обмане общественного доверия.

Прокуратура Иерусалимского округа уведомила адвокатов министра, что дела будут переданы в суд после проведения слушаний, на которых ему будет предоставлено право попытаться убедить юридического советника в своей невиновности.


Полиция завершила расследование подозрений в отношении Яакова Лицмана в начале августа 2019 года. Полиция рекомендовала передать дела в суд.

Согласно опубликованной информации, полиция собрала доказательную базу для предъявления обвинений Лицману в обмане общественного доверия, в попытке повлиять на свидетеля.

Речь идет о двух делах, фигурантом которых являлся замминистра здравоохранения. В рамках одного из расследований, следствие проверяло подозрения, согласно которым Яаков Лицман препятствовал экстрадиции 50-летней Малки Лейфер, религиозной израильтянки, подозреваемой в Австралии в педофилии.

Сам Яаков Лицман утверждал, что не знаком с женщиной и организовал для нее психическую экспертизу по просьбе представителей религиозной общины. Полиция пришла к выводу о том, что в данном деле имел место обман общественного доверия.

По второму делу Лицман подозревался в попытке незаконным образом воспрепятствовать закрытию буфетов, находящихся во владении его приближенных. Согласно подозрениям полиции, Лицман пытался незаконным образом повлиять на профессиональные инстанции в министерстве, чтобы воспрепятствовать закрытию буфетов, несмотря на нарушение санитарных условий. По этому делу, полиция рекомендует судить Лицмана за предложение взятки и попытку повлиять на свидетеля.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 28 декабря 2019
СМИ: Австралия ждет от Израиля решения об экстрадиции Малки Лейфер
// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 августа 2019
Полиция рекомендует отдать под суд замминистра здравоохранения Яакова Лицмана
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:19 Прекращено расследование в отношении полицейского, застрелившего шесть лет назад террориста
20:57 Столкновения с полицией в районе Шейх Джарах, задержаны четыре человека
19:52 Школьный учитель подозревается в сексуальных преступлениях в отношении учениц
19:30 В Израиль прибыла первая с начала эпидемии группа иностранных паломников
18:41 Бени Ганц намерен продлить на год каденцию Авива Кохави на посту начальника Генштаба
18:20 Операция "Закон и порядок" по задержанию участников беспорядков продлена еще на семь дней
17:56 Министр Яаков Лицман предстанет перед судом
17:44 "Еш Атид" и "Тиква Хадаша" сообщили о прогрессе на переговорах
17:02 СМИ: тесты на короновирус в аэропорту Бен-Гурион будут стоить 80 шекелей
16:53 В Тель-Авиве попала под машину 70-летняя женщина
Загрузка...