Политический хаос: в "Ямине" отказываются принимать решение и обвиняют "Ликуд" в "терроре"

За шесть дней до истечения срока действия мандата на формирование правительства главы "Еш Атид" Яира Лапида в партии "Ямина" заявляют, что прекратят переговоры с "Ликудом" в том случае, если продолжится давление на депутатов фракции со стороны активистов правящей партии.

"Я не собираюсь вести переговоры в условиях террора, который ведется в отношении нас", – заявил накануне глава "Ямины" Нафтали Беннет в ходе внеочередного заседания фракции, состоявшегося 26 мая. Он добавил, что "террор" со стороны "Ликуда" управляется из резиденции на улице Бальфур.

В блоке противников Нетаниягу добиваются возобновления переговоров с "Яминой", чтобы завершить их еще до истечения срока действия мандата. В свою очередь в "Ямине" продолжают утверждать, что заинтересованы в первую очередь исчерпать возможность переговоров с "Ликудом". В окружении Беннета отмечают, что его главным предвыборным обещанием было не допустить пятых выборов. "Если "Ликуд" покажет нам двух перебежчиков, которые дают возможность сформировать правительство, мы его поддержим, но если "Ликуд" не продемонстрирует контуры возможного правительства, то нам придется входить в коалицию с Лапидом", – отмечают в окружении Беннета.

Перебежчиков, судя по всему, нет, и на повестке дня остается вопрос, пойдет ли Беннет в коалицию с Лапидом сразу после истечения срока действия мандата главы "Еш Атид", или предоставит Нетаниягу возможность использовать 21 день, когда мандат будет возвращен Кнессету, для поиска перебежчиков.

В свою очередь, в "Еш Атид" не отрицают возможности того, что инициируют роспуск Кнессета для того, чтобы лишить Нетаниягу возможности отыскать перебежчиков, в которых он нуждается. "Сейчас самое главное не допустить возможности создания ультраправого правительства. Уж лучше – новые выборы", – заявила депутат Карин Эльхарар ("Еш Атид").

Помимо этого, не очевидно, что у Беннета есть достаточно поддержки во фракции для того, чтобы создать коалицию. После того, как Амихай Шикли ("Ямина") уже объявил, что не поддержит создание коалиции с Лапидом, эта потенциальная коалиция базируется на 57 депутатах и поддержке извне со стороны РААМ. Достаточно еще одного депутата, который откажет этой коалиции в поддержке, и у Беннета с Лапидом не будет необходимого большинства.

Заявление Айелет Шакед, сделанное ею 26 мая, свидетельствует о том, что она не намерена раскалывать "Ямину" или покидать Кнессет. Бывшая министр юстиции воздержалась от обязательств не присоединяться к коалиции, опирающейся на РААМ.

В то же время, в "блоке перемен" убеждены, что если у них не будет 61 мандата, можно привести к присяге правительство меньшинства, а затем добиваться его расширения. Глава НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью "Кан РЭКА", что по его мнению, не позднее чем через полгода после приведения правительства к присяге, к нему присоединится группа депутатов от "Ликуда". "Ситуация в "Ликуде" на грани взрыва, всем это хорошо известно", – сказал Либерман.