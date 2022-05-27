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В Израиле

Ночные ДТП: двое погибших, трое пострадавших в тяжелом состоянии

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Ночные ДТП: пять пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на пятницу, 27 мая, в различных районах Израиля произошли четыре ДТП с тяжелыми последствиями. Ниже опубликованы сведения об этих происшествиях, предоставленные службой скорой помощи "Маген Давид Адом".

Около полуночи на углу улицы Генриетта Сольд и бульвара Царя Шауля в Тель-Авиве машина скорой помощи сбила пешехода, мужчину 32 лет. Пострадавший, получивший тяжелую черепно-мозговую травму, доставлен в больницу "Ихилов".

Вскоре после полуночи на углу улицы Каплан и проспекта Менахем Бегин в Тель-Авиве мужчина примерно 30 лет, ехавший на электросамокате, не справился с управлением и упал, получив тяжелую черепно-мозговую травму. Он доставлен в больницу "Ихилов".

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На 232-й трассе, между Рэим и Беэри в Негеве, столкнулись грузовик и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 40 лет. Он доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Примерно в 3:30 на улице Йефет в Яффо произошло столкновение мотоцикла и велосипеда. В результате аварии крайне тяжелые травмы получили двое молодых мужчин. Пострадавшие были доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне, где врачи вскоре были вынуждены констатировать смерть обоих. Погибли 19-летний житель Бат-Яма и 22-летний житель Тель-Авива.

Полиция выясняет обстоятельства этих ДТП.

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