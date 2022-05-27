Полиция готовится к Маршу с флагами, МАГАВ продолжает призыв резервистов

Три роты резервистов пограничной полиции (МАГАВ) были призваны для усиления частей, направленных на поддержание общественного порядка в День Иерусалима.

Как сообщает пресс-служба полиции, общее число призванных за последние сутки резервистов составляет 200 человек. С момента призыва они проходят специальную подготовку по противодействию массовым беспорядкам. Речь идет о стрелковой подготовке, об использовании спецсредств для прекращения беспорядков, а также о моральной подготовке перед выполнением задачи национального масштаба.

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Резервисты призваны из различных районов и округов и переподчинены командирам Иерусалимского округа, а также командирам района окрестностей столицы.

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Призванные резервисты пополнят состав подразделений МАГАВ, призванных ранее для участия в мероприятиях по обеспечению порядка и безопасности в День Иерусалима.

В День Иерусалима на территории Старого города и за его пределами будут дислоцированы примерно 3000 полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ). Главной их задачей будет обеспечение порядка во время Марша с флагами, который пройдет в послеобеденные часы. Он начнется на улице Керен а-Йесод, откуда марширующие пройдут к Шхемским воротам, войдут через них в Старый город, пройдут по улице А-Гай и направятся к Стене Плача. Полиция обеспечит "стерильный коридор" для участников Марша и воспрепятствует каким-либо контактам между марширующими и арабами. В полиции издан специальный приказ, согласно которому, только высокопоставленные офицеры смогут распорядиться снимать вывешенные палестинские или израильские флаги.

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27 мая премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание с генеральным инспектором полиции Коби Шабтаем и министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом. После этого совещания Беннет заявил, что его решение неизменно, и Марш с флагами пройдет по обычному маршруту – через Шхемские ворота.

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Накануне арабские источники заявляли, что для палестинских организаций большее значение имеет вопрос подъема евреев на Храмовую гору, чем маршрут Марша. В настоящий момент полиция обсуждает просьбу депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира ("Ционут Датит") посетить Храмовую гору в День Иерусалима. Окончательный ответ на эту просьбу будет дан рано утром 29 мая.