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    В Израиле

    В субботу, 27 мая, на территории Израиля вспыхнуло более 70 пожаров

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    В субботу, 27 мая, на территории Израиля вспыхнуло более 70 пожаров
    Пресс-служба полиции Израиля

    В субботу, 27 мая, на территории Израиля вспыхнули более 70 пожаров: 15 из них на севере страны, около 20 – на побережье, два – в Иудее и Самарии, шесть – в Иерусалиме, 13 – в центральных районах и 15 – в южных.

    Практически все возгорания произошли на открытой местности, о пострадавших не сообщается.

    Особенно сильные пожары были зафиксированы в Туране (местном совете в северном округе Израиля), в деревне Илут (Нижняя Галилея), лесу Кармия (возле границы с сектором Газы), в поселке Цур Моше (центральный округ) и местном совете Мазраа, недалеко от Нагарии. В каждом из этих мест работают пожарные расчеты, стремящиеся взять огонь под контроль.

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    В Туране пожарные сражаются с огнем уже около пяти часов. В Кармии огонь полностью уничтожил две автомашины, оставленные в лесу туристами. Путешественники были эвакуированы

    Причиной пожаров стала экстремально высокая температура воздуха и сильный порывистый ветер, способствующий распространению огня.

    Накануне глава пожарной службы опубликовал запрет на разжигание костров с 8:00 до 20:00 в субботу, 27 мая. Огонь запрещено разводить в парках, в лесах и в национальных заповедниках.

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