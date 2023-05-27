В субботу, 27 мая, на территории Израиля вспыхнуло более 70 пожаров

В субботу, 27 мая, на территории Израиля вспыхнули более 70 пожаров: 15 из них на севере страны, около 20 – на побережье, два – в Иудее и Самарии, шесть – в Иерусалиме, 13 – в центральных районах и 15 – в южных.

Практически все возгорания произошли на открытой местности, о пострадавших не сообщается.

Особенно сильные пожары были зафиксированы в Туране (местном совете в северном округе Израиля), в деревне Илут (Нижняя Галилея), лесу Кармия (возле границы с сектором Газы), в поселке Цур Моше (центральный округ) и местном совете Мазраа, недалеко от Нагарии. В каждом из этих мест работают пожарные расчеты, стремящиеся взять огонь под контроль.

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В Туране пожарные сражаются с огнем уже около пяти часов. В Кармии огонь полностью уничтожил две автомашины, оставленные в лесу туристами. Путешественники были эвакуированы

Причиной пожаров стала экстремально высокая температура воздуха и сильный порывистый ветер, способствующий распространению огня.

Накануне глава пожарной службы опубликовал запрет на разжигание костров с 8:00 до 20:00 в субботу, 27 мая. Огонь запрещено разводить в парках, в лесах и в национальных заповедниках.

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