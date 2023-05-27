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    В Израиле

    21-я суббота протестов. Организаторы: "Израиль находится в одном шаге от диктатуры"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Omer Fichman/Flash90

    27 мая вечером возобновились акции протеста против юридической реформы и правительства Нетаниягу. Это уже 21-я суббота протестов.

    По словам организаторов, митинги проходят в 150 населенных пунктах по всей стране. Подчеркивая важность сегодняшних акций, организаторы подчеркнули, что "Израиль находится в одном шаге от диктатуры".

    В эту субботу традиционно самая масштабная акция проходит в Тель-Авиве, на улице Каплан. В Тель-Авив приходят демонстранты из Гиватаима и Рамат-Гана. По оценкам СМИ, в митинге в Тель-Авиве принимали участие от 75 до 80 тысяч человек. Организаторы демонстрации сообщили, что по их оценкам, "в течение вечера на демонстрации присутствовали примерно 150 тысяч человек".

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    Также многочисленные манифестации проходят в Хайфе, Эйн-Геди, Араде, перекрестке Каркур.

    Бывший глава военной разведки АМАН Амос Малка, выступивший на митинге у перекрестка Каркур, сравнил Нетаниягу с Путиным: "Как и Путин, Нетаниягу не понимает, что мы не сдадимся".

    Демонстрации проходят также в Иерусалиме, Нетании, Беэр-Шеве, Од а-Шароне, Кфар-Сабе, Реховоте и Ришон ле-Ционе.

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