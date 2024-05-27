В Западной Галилее сбит беспилотник "Хизбаллы"
время публикации: 27 мая 2024 г., 23:36 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 23:36
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 27 мая силами ПВО в Западной Галилее был сбит беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Израиля из Ливана.
В сообщении отмечается, что система раннего предупреждения, сигнал которой прозвучал ранее в населенных пунктах на севере страны, была задействована из опасений падения обломков.
Кроме того, военные сообщили о падении в Западной Галилеи беспилотника, запущенного с территории Ливана.
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