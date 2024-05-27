ЦАХАЛ подтвердил "инцидент со стрельбой" на египетской границе. СМИ: убиты двое египтян

В понедельник, 27 мая, на египетско-израильской границе был обстрелян военнослужащий ЦАХАЛа, сообщают СМИ. Арабские источники передают, что стрелял египетский пограничник.

Пресс-служба ЦАХАЛа по поводу этих сообщений передала следующее: "Несколько часов назад на египетской границе произошел инцидент со стрельбой, данный инцидент расследуется, ведется диалог с египетской стороной".

По данным СМИ, в районе пограничного перехода "Рафиах" с египетской стороны был открыт огонь по израильскому военнослужащему. Ответным огнем двое египетских пограничников были убиты.