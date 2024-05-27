ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали более 75 целей в секторе Газы. Видео

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в различных районах сектора.

Подразделения 98-й дивизии действуют на востоке Джабалии, на севере сектора. Бойцы 7-й бригады и 460-й бригады ликвидировали несколько групп боевиков и обнаружили много оружия, была уничтожена лаборатория по производству взрывных устройств.

Силы 99-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За последние сутки ими при поддержке ВВС было ликвидировано несколько боевиков.

Силы 162-й дивизии контролируют районы к югу и к востоку от Рафиаха, на юге сектора Газы.

В течение суток ВВС ЦАХАЛа атаковали в секторе Газы более 75 целей. В частности, были уничтожены ракетные установки, которые террористы вчера использовали для обстрела центра Израиля и Ашкелона, и ракетные установки, готовые к новым запускам.