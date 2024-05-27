x
27 мая 2024
|
последняя новость: 20:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 мая 2024
|
27 мая 2024
|
последняя новость: 20:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кирьят-Ате обнаружены мертвыми двое мужчин

время публикации: 27 мая 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 19:34
В Кирьят-Ате обнаружены мертвыми двое мужчин
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в районе Гиват-Рам в Кирьят-Ате, в зоне ответственности отделения полиции "Завулон", обнаружены двое мужчин с огнестрельными ранениями. Их смерть была констатирована парамедиками "Маген Давид Адом".

Полиция ведет расследование.

Парамедики передали, что убитым около 60 лет. Тела были обнаружены на незастроенном участке, недалеко от Дерех Менахем Бегин.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2024

Подозрение на убийство в Кирьят-Ате
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 06 ноября 2023

Стрельба в Кирьят-Ате, убит мужчина