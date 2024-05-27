В Кирьят-Ате обнаружены мертвыми двое мужчин

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в районе Гиват-Рам в Кирьят-Ате, в зоне ответственности отделения полиции "Завулон", обнаружены двое мужчин с огнестрельными ранениями. Их смерть была констатирована парамедиками "Маген Давид Адом".

Полиция ведет расследование.

Парамедики передали, что убитым около 60 лет. Тела были обнаружены на незастроенном участке, недалеко от Дерех Менахем Бегин.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.