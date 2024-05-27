Кирьят-Шмона вновь подверглась ракетному обстрелу из Ливана

В 18:29 – 18:30 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Кирьят-Шмоне и окрестностях.

Сообщается, что в результате падения ракеты возле мошава Сафсуфа возникло возгорание сухой травы и кустарника.

Несколько ракет упали на территории Кирьят-Шмоны.

Офицер безопасности в мэрии Кирьят-Шмоны Арье Декель обратился к жителям городам с просьбой не покидать бомбоубежища в связи с продолжающимися ракетными обстрелами.

Информация уточняется.