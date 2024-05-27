Кирьят-Шмона вновь подверглась ракетному обстрелу из Ливана
время публикации: 27 мая 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 19:01
В 18:29 – 18:30 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Кирьят-Шмоне и окрестностях.
Сообщается, что в результате падения ракеты возле мошава Сафсуфа возникло возгорание сухой травы и кустарника.
Несколько ракет упали на территории Кирьят-Шмоны.
Офицер безопасности в мэрии Кирьят-Шмоны Арье Декель обратился к жителям городам с просьбой не покидать бомбоубежища в связи с продолжающимися ракетными обстрелами.
Информация уточняется.
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