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Израиль

ЦАХАЛ опроверг сообщения из Газы, что с воздуха велась стрельба по толпе возле пункта выдачи помощи

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
время публикации: 27 мая 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 19:37
Возле центра раздачи гуманитарной помощи на юге сектора Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-служба ЦАХАЛа опровергла сообщения из Газы о том, что израильские военные стреляли по толпе, штурмовавшей пункт выдачи гуманитарной помощи в районе Рафиаха.

В сообщении пресс-службы говорится: "ЦАХАЛ не обстреливал с воздуха центр распределения гуманитарной помощи в районе Рафиаха. Силами ЦАХАЛа был открыт предупредительный огонь за пределами комплекса".

Военные сообщили, что на месте восстановлен порядок и "распределение гуманитарной помощи будет продолжаться в обычном порядке.

Армейская пресс-служба отмечает, что в ходе инцидента израильские военные не подвергались опасности.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2025

Источники: пункт выдачи гуманитарной помощи на юге Газы разгромлен, американская охрана сбежала