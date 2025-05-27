ЦАХАЛ опроверг сообщения из Газы, что с воздуха велась стрельба по толпе возле пункта выдачи помощи
время публикации: 27 мая 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 19:37
Пресс-служба ЦАХАЛа опровергла сообщения из Газы о том, что израильские военные стреляли по толпе, штурмовавшей пункт выдачи гуманитарной помощи в районе Рафиаха.
В сообщении пресс-службы говорится: "ЦАХАЛ не обстреливал с воздуха центр распределения гуманитарной помощи в районе Рафиаха. Силами ЦАХАЛа был открыт предупредительный огонь за пределами комплекса".
Военные сообщили, что на месте восстановлен порядок и "распределение гуманитарной помощи будет продолжаться в обычном порядке.
Армейская пресс-служба отмечает, что в ходе инцидента израильские военные не подвергались опасности.