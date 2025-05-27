Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 26 мая, температура резко понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен слабый дождь на побережье Средиземного моря. Во второй половине дня усилится ветер, местами дымка.

В Иерусалиме – 18-23 градусов, в Тель-Авиве – 22-24, в Хайфе – 20-23, в Эйлате – 25-36, в Беэр-Шеве – 19-27, в Мицпе-Рамоне – 18-27, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-24, в Ариэле – 19-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-28, на Голанских высотах – 19-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 100-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 25 км/ч).

В среду – без существенных изменений. В четверг-пятницу ожидается повышение температуры. В субботу будет жарко.