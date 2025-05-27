ВВС ЦАХАЛа перехватили еще одну ракету, летевшую из Йемена

В 7:42 утра 27 мая ЦАХАЛ уведомил, что израильские ВВС перехватили еще одну ракету, летевшую из Йемена. Тревога активирована не была, так как ракету сбили за пределами воздушного пространства Израиля и непосредственной угрозы для израильтян не было.

В 5:03-5:04 утра 27 мая, через несколько минут после предуведомления, тревога "Цева адом" прозвучала в Самарии и Иорданской долине. Сирены прозвучали в поселках к востоку от Ариэля. В 5:17 ЦАХАЛ объявил о перехвате одной ракеты, летевшей из Йемена. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уведомила: сведений о раненых или пострадавших по пути в убежища нет. Сведений о причиненном ущербе не поступало.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 25 мая, 23 мая, 22 мая (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (27 мая, 12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года (по состоянию на 27 мая) хуситы 14 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда ракеты долетали или почти до Израиля, и активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель. Рекорд декабря 2024 года: 11 ракетных обстрелов Израиля в месяц.