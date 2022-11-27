Партия "Ноам" будет контролировать деятельность бюро по связям "Натив"

Глава партии "Ноам" возглавит бюро по связям "Натив". Об этом говорится в соглашении, которое вечером 27 ноября подписали партии "Ликуд" и "Ноам".

В рамках соглашения глава партии Ави Маоз станет заместителем министра в министерстве главы правительства. Ему будет подчинено новое управление, получившее название – Управление еврейской национальной идентичности. В рамках своей деятельности Маоз будет отвечать также за связь с евреями диаспоры.

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После публикации сообщения о соглашении между "Ликудом" и "Ноам", в социальных сетях появились сообщения о том, что речь идет об организации "Натив", контролирующей проект армейского гиюра. Редакция NEWSru.co.il обратилась за разъяснениями в пресс-службу "Ликуда", где нам однозначно было сказано, что речь идет о Бюро по связям.

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Премьер-министр Яир Лапид подверг резкой критике назначение Маоза на пост заместителя министра. "Каждый день мы заново видим, как стремление создать исключительно правое правительство" выливается в создание абсолютно сумасшедшего правительства. Назначение Ави Маоза на пост заместителя министра – это чистое безумие", – заявил Лапид.

Партия "Ноам", представленная исключительно Ави Маозом, баллотировалась в Кнессет в рамках списка "Ционут Датит". 20 ноября организационная комиссия Кнессета утвердила просьбу партии "Ноам" отделиться от общего списка и функционировать самостоятельно.