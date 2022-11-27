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    В Израиле

    Претензии и разногласия: третья неделя коалиционных переговоров

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    Биньямин Нетаниягу и Мики Леви
    Yonatan Sindel/Flash90

    27 ноября возобновятся коалиционные переговоры между "Ликудом" и партиями право-религиозного блока. В окружении Биньямина Нетаниягу сообщают, что сегодня он встретится с шестью лидерами партий блока, пытаясь добиться прогресса на переговорах.

    Раннее сообщалось что уже в воскресенье возможно подписание соглашения о распределении портфелей с партией ШАС. Однако в ШАС заявляют, что если это и произойдет, то скорее всего не ранее завтрашнего дня.

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    Ожидается, что сразу после ШАС соглашение подпишет партия "Яадут а-Тора".

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    В "Ликуде" полагают, что вместе c соглашением с "Оцма Иегудит", подписанным на прошлой неделе, это создаст давление на главу "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича и подтолкнет его к компромиссам. Отсутствие прогресса на переговорах со Смотричем является главным препятствием на пути к созданию правительства.

    Переговоры между "Ликудом" и "Ционут Датит" остановились на прошлой неделе, по утверждению Смотрича после того, как Нетаниягу отказался от части уже достигнутых договоренностей. В минувшие выходные приближенные Нетаниягу встречались с раввином Хаимом Друкманом, одним из лидеров религиозного сионизма, и просили его оказать влияние на Смотрича. Однако и раввин Друкман, и другие духовные лидеры национально-религиозного лагеря заявили, что поддерживают требования Смотрича.

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    В политических кругах полагают, что Нетаниягу постарается привести к присяге правительство исключительно на основе распределения портфелей и только после этого начать переговоры о коалиционных соглашениях. При этом общие параметры будут устно согласованы. В "Ционут Датит" возражают, в "Оцма Иегудит" высказывают недовольство, однако, судя по всему, согласятся на такие условия. Ультраортодоксальные партии, изначально возражавшие против такой формы переговоров, сейчас не высказывают своего к ней отношения.

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    В "Ликуде" критикуют будущих коалиционных партнеров. "Их чрезмерный аппетит создает нездоровую атмосферу еще до того, как правительство создано. Партия с семью мандатами требует себе четыре комиссии. По какому праву?" – заявил депутат Кнессета Дани Данон.

    Несмотря на разногласия, ожидается, что на этой неделе на переговорах наметится прогресс.

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    Однако далеко не все в процессе формирования правительства зависит от "Ликуда" и его коалиционных партнеров. Как сообщалось накануне, спикер Кнессета Мики Леви намерен по возможности затягивать процесс избрания нового главы парламента.

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    Смена спикера необходима партиям будущей коалиции для проведения законодательных и подзаконных актов, предшествующих приведению правительства к присяге.

    Речь идет об изменении закона о правительстве, что должно облегчить процесс назначения Арье Дери на пост министра. Еще одна инициатива – изменение закона о работе полиции. Это изменение необходимо для реализации соглашений "Ликуда" и "Оцма Иегудит".

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    Спикер Кнессета имеет полномочия позволяющие ему влиять на повестку дня парламента. По сообщению "Кан", Мики Леви намерен прибегнуть ко всем возможным уловкам, чтобы не покидать пост.

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    Из канцелярии Леви передали: "Спикер не получал официального обращения с просьбой созвать заседание для смены главы парламента. Когда такое обращение будет – он рассмотрит его. В любом случае, это займет не менее двух недель".

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