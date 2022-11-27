Претензии и разногласия: третья неделя коалиционных переговоров
27 ноября возобновятся коалиционные переговоры между "Ликудом" и партиями право-религиозного блока. В окружении Биньямина Нетаниягу сообщают, что сегодня он встретится с шестью лидерами партий блока, пытаясь добиться прогресса на переговорах.
Раннее сообщалось что уже в воскресенье возможно подписание соглашения о распределении портфелей с партией ШАС. Однако в ШАС заявляют, что если это и произойдет, то скорее всего не ранее завтрашнего дня.
Ожидается, что сразу после ШАС соглашение подпишет партия "Яадут а-Тора".
В "Ликуде" полагают, что вместе c соглашением с "Оцма Иегудит", подписанным на прошлой неделе, это создаст давление на главу "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича и подтолкнет его к компромиссам. Отсутствие прогресса на переговорах со Смотричем является главным препятствием на пути к созданию правительства.
Переговоры между "Ликудом" и "Ционут Датит" остановились на прошлой неделе, по утверждению Смотрича после того, как Нетаниягу отказался от части уже достигнутых договоренностей. В минувшие выходные приближенные Нетаниягу встречались с раввином Хаимом Друкманом, одним из лидеров религиозного сионизма, и просили его оказать влияние на Смотрича. Однако и раввин Друкман, и другие духовные лидеры национально-религиозного лагеря заявили, что поддерживают требования Смотрича.
В политических кругах полагают, что Нетаниягу постарается привести к присяге правительство исключительно на основе распределения портфелей и только после этого начать переговоры о коалиционных соглашениях. При этом общие параметры будут устно согласованы. В "Ционут Датит" возражают, в "Оцма Иегудит" высказывают недовольство, однако, судя по всему, согласятся на такие условия. Ультраортодоксальные партии, изначально возражавшие против такой формы переговоров, сейчас не высказывают своего к ней отношения.
В "Ликуде" критикуют будущих коалиционных партнеров. "Их чрезмерный аппетит создает нездоровую атмосферу еще до того, как правительство создано. Партия с семью мандатами требует себе четыре комиссии. По какому праву?" – заявил депутат Кнессета Дани Данон.
Несмотря на разногласия, ожидается, что на этой неделе на переговорах наметится прогресс.
Однако далеко не все в процессе формирования правительства зависит от "Ликуда" и его коалиционных партнеров. Как сообщалось накануне, спикер Кнессета Мики Леви намерен по возможности затягивать процесс избрания нового главы парламента.
Смена спикера необходима партиям будущей коалиции для проведения законодательных и подзаконных актов, предшествующих приведению правительства к присяге.
Речь идет об изменении закона о правительстве, что должно облегчить процесс назначения Арье Дери на пост министра. Еще одна инициатива – изменение закона о работе полиции. Это изменение необходимо для реализации соглашений "Ликуда" и "Оцма Иегудит".
Спикер Кнессета имеет полномочия позволяющие ему влиять на повестку дня парламента. По сообщению "Кан", Мики Леви намерен прибегнуть ко всем возможным уловкам, чтобы не покидать пост.
Из канцелярии Леви передали: "Спикер не получал официального обращения с просьбой созвать заседание для смены главы парламента. Когда такое обращение будет – он рассмотрит его. В любом случае, это займет не менее двух недель".