Запись разговоров с жительницей Газы. "ХАМАС превратил нашу жизнь в ад"

Айша (имя вымышленное, данные изменены) живет с семьей в Хан-Юнисе в секторе Газы. Ей 35 лет, она замужем, у нее трое детей, младшему нет и полугода. Айша до недавнего времени работала воспитательницей, но из-за сокращений руководство детсада ее уволило. Муж Айши работал по контракту с UNRWA.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова беседовала и переписывалась с Айшей с перерывами в течение недели, поскольку сначала женщина находилась в больнице с больным ребенком, а позже не всегда могла зарядить телефон. Беседы велись на английском. Айша просила не публиковать ее личные данные и фотографии, поскольку боится, что за разговор с израильтянкой ее и ее родных могут убить.

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Среда, 22 ноября

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Айша, где вы сейчас находитесь?

В больнице "Насер" в Хан-Юнисе. У младшего несколько дней были понос и кашель, а вчера температура поднялась уже так высоко, что мы поехали в больницу. У него обезвоживание. Я ничего не ела четыре дня, но зато в больнице есть питьевая вода, и я могу кормить грудью.

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Гуманитарной помощи, которую нам доставляют, хватает далеко не на всех, и в основном нам пригоняют фуры с питьевой водой. Сегодня мужу удалось достать немного муки, и он обещал испечь хлеб. Дома оставалось немного риса, и мы каждый вечер разжигаем огонь и варим детям рис, но нам не хватает.

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В больнице тоже нет продуктов, большинство медиков голодают. Правда, какую-то еду можно купить, но у меня нет денег.

Четверг, 23 ноября

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Простите, что долго не отвечала. Ребенок никак не успокаивался. Ему поставили капельницу, но у него все еще сильный кашель и понос.

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Как вы заряжаете телефон?

Дома у нас три недели не было электричества и не было связи. А в больнице есть генератор, поэтому я тут с телефоном.

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Вам удалось поесть?

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Да, муж принес немного хлеба.

Где вы сейчас живете?

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У родственников мужа. Мы к ним переехали в первые дни войны, когда в соседний дом попала бомба и наш дом тоже сильно пострадал.

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Когда начались бомбежки, мы сначала пытались говорить детям, что все это игра, но они, конечно, быстро все поняли.

Как вы им это объясняли?

Мы говорили им, что Израиль бомбит ХАМАС, который 7 октября напал на Израиль. Но они спрашивали: "Мы же дети, а не ХАМАС. У нас тут нет ракет. Почему бомбят нас?"

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Сегодня они очень ждали перемирия, чтобы мы все могли навестить мою маму, моих сестер и их детей, мы очень соскучились. Но не получилось.

Пятница, 24 ноября

Моей девочке лучше, нас сегодня выписали. Мы с детьми дома, а муж поехал к родственникам. Оказалось, что только из нашей родни погибли 58 человек – все они жили в восточной части Хан-Юниса.

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Кого вы вините в их гибели?

Я знаю, что войну начал ХАМАС, но Израиль убивает очень много наших мирных жителей. Израиль говорит, что эта война избавит нас от ХАМАСа, который нас убивает, и все это правда, но зачем мне избавление от ХАМАСа, если погибнут мои дети?

Послушайте, мы с мужем никогда не поддерживали ХАМАС и всегда старались держаться подальше от тех, кто их поддерживал, и от их учреждений.

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7 октября наша жизнь стала адом. Страх, смерть, голод, потеря жилья. Я слышу, как все громче звучат вокруг голоса, которые говорят, что ХАМАС превратил нашу жизнь в ад. ХАМАС уничтожил Газу и вырвал людей из их домов. Но проблема сейчас в том, что нашу жизнь и нашу судьбу контролируют не боевики, которые остаются в Газе, а руководство ХАМАСа, которое давно сбежало.

Но при этом люди все больше и больше понимают, что сейчас нужно слушаться израильскую армию, а не вранье ХАМАСа. В начале, когда израильская армия просила жителей эвакуироваться из какого-то района, ХАМАС приказывал не слушаться и не покидать свои дома. После этого люди, которые слушали ХАМАС, гибли от бомбежек. Теперь все уже понимают, кого нужно слушать. В любом случае, большинство из нас надеется, что ХАМАС больше в Газе править не будет.

Давайте договорим завтра, мне нужно готовить ужин детям.

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Суббота, 25 ноября

Что вы приготовили вчера на ужин?

Рис с томатами. (Присылает видео, на котором на маленькой дровяной печке кипит вода в кастрюле). Газа у нас нет, мы готовим на огне. В последние несколько дней стало получше с продуктами и гораздо лучше с водой.

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В начале, пока еще не пришла гуманитарная помощь, совсем не было воды, электричества и газа. Начали распространяться болезни. Муж каждый день ходил по улицам в поисках воды, но вода, которую он приносил, не была чистой. У всех были постоянно понос, спазмы, рвота. Первые несколько недель у нас еще были макароны и чечевица, потом все закончилось, даже мука, и мы почти ничего не ели, только варили детям рис.

Воскресенье, 26 ноября

Пока перемирие, я пытаюсь успеть как можно больше. Перестирала вчера всю одежду нам и детям, запаслась дровами, муж принес воды и еще немного продуктов. Тут ходят слухи, что после перемирия нам, возможно, придется покинуть район Хан-Юниса. Но куда нам идти?