Маск вместе с Нетаниягу посетил кибуц Кфар-Аза, разрушенный террористами 7 октября

Американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, и владелец социальной сети X (бывший Twitter), вскоре после прибытия в Израиль вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу отправился к границе с Газой – в кибуц Кфар-Аза, переживший нападение террористов 7 октября.

О трагических событиях того дня Маску рассказали глава совета Шаар а-Негев Йоси Керен и представитель пресс-сслужбы ЦАХАЛа Лиад Даймонд.

Маск и Нетаниягу посетили дом Офира Либштейна – главы регионального совета Шаар а-Негев, который 7 октября был убит в Кфаз-Азе в перестрелке с террористами. Также они побывали в доме убитой террористами семьи Итамари, где Маску рассказали историю маленькой девочки Авигаиль Идан, гражданки Израиля и США, родители которой погибли 7 октября (вчера она была освобождена из плена).

adv_12 m_ar_1

Затем Маск и Нетаниягу побывали в молодежном районе кибуца, практически полностью разрушенном и сожженном террористами.