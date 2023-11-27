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    В Израиле

    Маск вместе с Нетаниягу посетил кибуц Кфар-Аза, разрушенный террористами 7 октября

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    Маск вместе с Нетаниягу посетил кибуц Кфар-Аза, разрушенный террористами 7 октября
    Кадр из видео Омер Мирон/GPO     Маск вместе с Нетаниягу посетил кибуц Кфар-Аза, разрушенный террористами 7 октября
    Амос Бен Гершом/GPO

    Американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, и владелец социальной сети X (бывший Twitter), вскоре после прибытия в Израиль вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу отправился к границе с Газой – в кибуц Кфар-Аза, переживший нападение террористов 7 октября.

    О трагических событиях того дня Маску рассказали глава совета Шаар а-Негев Йоси Керен и представитель пресс-сслужбы ЦАХАЛа Лиад Даймонд.

    Маск и Нетаниягу посетили дом Офира Либштейна – главы регионального совета Шаар а-Негев, который 7 октября был убит в Кфаз-Азе в перестрелке с террористами. Также они побывали в доме убитой террористами семьи Итамари, где Маску рассказали историю маленькой девочки Авигаиль Идан, гражданки Израиля и США, родители которой погибли 7 октября (вчера она была освобождена из плена).

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    Затем Маск и Нетаниягу побывали в молодежном районе кибуца, практически полностью разрушенном и сожженном террористами.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2023
    Илон Маск прибыл в Израиль
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